Ray Cruz: Más allá del profesor Manuel

Algunos lo asocian con aquel personaje que cautivó a la audiencia en la novela Entrega, el profesor Manuel, y desde entonces no pasa desapercibido. Sin embargo, yo lo recuerdo de antes, como Lachy en la serie Adrenalina 360 del año 2011, donde tuve la certeza de que su talento no podía ser ignorado.

Rayssel Cruz, o simplemente Ray, como todos le conocen, resulta uno de esos actores que se ha ganado la aceptación y el cariño de los cubanos, por el amor y dedicación que le pone a cada una de sus interpretaciones.

A pesar de que lo vemos desenvolverse en diferentes ámbitos, pues todos los medios le apasionan, asevera que, si tuviera que elegir, se queda con el teatro.

“Es algo muy simple, la obra empieza y termina y tú eres el máximo responsable de lo que suceda en ese momento, ya nadie puede parar, eres el timón del barco. En ese instante no cuenta el director ni los asistentes, solo tú y los compañeros de escena. Es más arriesgado y a mí, los riesgos me apasionan”.

Comienzo en el teatro porque Tony Díaz, uno de los directores de la compañía Rita Montaner, me hace una audición para una obra llamada “Muerte en el bosque”. Se trataba de un personaje pequeño, no obstante, era muy importante para mí, pues estudiaba en la Escuela de Instructores de Arte y era una manera de vincularme al mundo profesional. Hice el casting y lo aprobé”.

¿Cuál de los personajes te ha sido más difícil interpretar?

“No ha salido aún al aire. Se trata de un Teleplay de Alejandro Gil con el nombre “Línea Roja”. Un personaje que sentía culpa por las cosas que le sucedían al hermano menor y sufre mucho por ello. Además de ser muy introspectivo, tenía que controlarme todo el tiempo en el rodaje, porque sentía que se me iba a escapar sino estaba bien concentrado. También, estuve en silla de ruedas todo el tiempo, porque el personaje se queda inválido luego de un accidente. Recuerdo que Alejandro Gil le exigía a todo el equipo que me llamara con el nombre del personaje, pues eso crea un vínculo más fuerte. Ojalá podamos disfrutarlo pronto”.

Sin pensarlo dos veces se refiere al profesor Manuel de la novela Entrega como el papel que más lo ha marcado, “sin dudas ha sido un antes y un después”

“Entrega tenía muchas papeletas para que funcionara, guion de Amílcar, dirección de Alberto Luberta, en la dirección de actores, Doimeadiós, algo que se cocine con esos ingredientes es imposible rechazarlo. Manuel es un ser humano especial, pero no es perfecto, y eso fue lo que más me gustó. Lo que decidimos fortalecer en todo momento no era el hecho de que fuera un galán; por el contrario, una persona con defectos y virtudes, de carne y hueso, que la gente lo sintiera cercano, y creo que se logró. Manuel me enseñó, además, mucho de la vida de Martí. Nunca antes para un personaje estudiar tanto. Por suerte tuvo gran aceptación y eso es lo más gratificante”.

¿En alguna ocasión no te has sentido cien por ciento satisfecho con alguna de tus interpretaciones?

Muchas veces, pero me he dado cuenta de que forma parte de mi vida, de que es algo normal y me he vuelto menos exigente. Nunca estoy conforme del todo con ninguno, pienso que siempre puede quedar mejor. Por ello, he optado por revisar bien el último trabajo realizado y sus defectos, para no cometer los mismos errores en el siguiente.

¿Cómo logras establecer un equilibrio entre la vida profesional y personal?

“Es muy complicado, nadie se lo imagina. Mi familia es la base de todo, pero mi trabajo es mi pasión, así que siempre tengo que pensar muy bien cada paso que dar, para no afectar ni lo uno ni lo otro. En ocasiones intento olvidarme de todo y dedicarle tiempo a mi familia, me propongo no atender al menos en esos momentos a ninguna otra cosa. En serio es muy complicado”.

Tu mayor reto…

“Encontrar un proyecto lo suficientemente interesante como para alejarme de Entrega y de Manuel. Las personas nos casan, por decirlo de alguna manera, y como actor no me interesa que me encasillen, por lo que me propuse no desesperarme para dar el paso exacto”.

Aun en tiempos de pandemia Ray no se detiene...

“Además de leerme varios proyectos para cuando todo termine, continúo grabando Pensando en 3D, e hice un programa llamado “Caminos” con Cinesoft, que se transmite actualmente. Soy parte también de varios spots televisivos, ejemplo de estos las campañas realizadas en torno al Coronavirus.

En uno de sus más recientes proyectos, la película “Habana Selfies”, estrenada en noviembre del pasado año, vemos a Ray desempeñarse no solo en la actuación, sino también en la música.

“Los musicales me encantan, de hecho, mi compañía Mefisto Teatro, hace musicales. Años atrás hice un clip con Santana, el me conocía del teatro y me llamó para este corto en específico por mis condiciones, fue muy cómodo, me sentí como pez en el agua durante todo el proceso de ensayo y rodaje”.

Algo que desees agregar…

“Gracias por la entrevista. Pronto comenzaré a grabar una serie llamada “Al habla con los muertos”, guión de Amílcar, dirección de Luberta y con mi amiga la actriz Yaremis Pérez. Puede ser algo muy interesante, estoy muy emocionado con ese proyecto. Así que esperemos todos que así sea y que tenga buena acogida”. (Por Lorena Acosta Díaz, estudiante de Periodismo)