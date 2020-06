Rostros de futuros pediatras contra la Covid-19

Los residentes de Pediatría e Internos Verticales conforman el gran equipo que lucha contra la Covid-19 en el Hospital Pediátrico Provincial y en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanzas.

Antes que llegara la pandemia del nuevo coronavirus a Cuba recuerdo la última vez que los vi. Algunos bajaban casi corriendo las escaleras del edificio, donde acababan de calmar la fiebre de un niño, con laptops o papeles en mano a repasar sus exposiciones y otros salían ojerosos de una entrega de guardia médica a desayunar y arreglarse un poco para la audiencia… luego todos coincidían en el teatro del Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño, calmados o con los nervios de punta, para presentar sus investigaciones científicas frente a experimentados doctores.

Ese breve instante me replanteaba lo que eran un Residente y un Interno Vertical de Pediatría. El concepto que ofrecía el diccionario se volvía demasiado frío al verlos, no eran solo doctores y alumnos que estudiaban al niño y sus enfermedades hasta obtener el título de especialistas, implicaba una entrega total a la profesión que cuida de los pequeños, con horas pegados a los pacientes y a los libros para llegar a ser como sus maestros.

Por estos días el teatro permanece vacío. Desde diferentes áreas y con un nuevo sistema de trabajo luchan contra la Covid-19 junto a profesionales de experiencia, faena que no persigue una calificación, va en busca de aprendizajes que hagan crecer y compartir conocimientos cuando vuelvan al gran salón.

MÁS CERCA DE LOS PACIENTES Y LOS PADRES

Hace poco las manos de la joven Dariana Hernández junto a las de otros colegas sacaron de la convulsión a Yan Michel, un pequeño muy frágil, epiléptico, que acude con frecuencia a la institución hospitalaria y casi siempre ingresa en la Terapia Intensiva por la gravedad de su estado.

Con batas, sobrebatas, guantes, nasobucos y caretas los futuros pediatras enfrentan cada desafío.

Con bata, sobrebatas, guantes, nasobucos y careta la residente de tercer año de Pediatría enfrenta cada desafío con las doctoras Anaelis Santana y Marielena Castellanos, quienes ayudan siempre a pensar en el diagnóstico más certero.

“Los residentes nos dividimos en dos grupos ante la situación actual. En mi caso trabajo en una frecuencia de 24 horas por 72 de descanso justo en la sala de Misceláneas, local que recibe urgencias y casos que no son respiratorios.

“Me encanta lo que hago, vivo enamorada de mi especialidad, si no fuera así no podría hacer esta residencia porque lleva mucho sacrificio, cuando me decidí por ella todos sabían que iba a ser duro; pero me apoyaron desde el principio para que cumpla con el deber sin preocupaciones”, dice la doctora.

Las doctoras Dariana Hernández y Ailin González (a la izquierda de la foto) junto a otros colegas.

Ailin González, residente de tercer año, reconoce que esta etapa ha sido un constante reto porque el pediatra se caracteriza por el amor infinito hacia los niños, siempre mimándolos y acercándose a ellos para crear el confort que ayuda a un mejor examen físico y la llegada de la epidemia ha creado cierta barrera en cuanto a ese aspecto, al ser el virus SARS-CoV-2 muy contagioso.

No obstante cuenta que el empleo de los medios de protección, el lavado constante de las manos y el uso de hipoclorito se han convertido en los mejores aliados a la hora de brindar asistencia a los infantes por el bien de la salud de todos.

Ambas doctoras aprovechan la presencia de los padres de los pacientes y conversan sobre la necesidad de prevenir tanto la enfermedad Covid-19 como los accidentes del hogar durante el aislamiento en casa.

“Durante estos meses los accidentes han incrementado en el hogar, sobre todo incidentes que han provocado quemaduras y traumatismos craneales. Por eso es tan importante la responsabilidad de la familia que debe estar pendiente de los pasos del pequeño y evitar situaciones de riesgo porque los niños no entienden de peligros.

“La mayoría de las madres son muy jóvenes e insertamos charlas sobre el manejo adecuado de los bebés. El tema de la nutrición no falta porque muchas madres desconocen las técnicas adecuadas de preparación de los alimentos y el tiempo en que deben introducirse a su dieta”, comenta Dariana.

“SOLO UNA MIRADA BASTABA PARA DARNOS FUERZAS”

La interna vertical Lianet Almanza y el residente de segundo año en Pediatría Rogelio González asistieron a los niños enfermos durante 14 días en el Cuerpo de Guardia Respiratorio.

Durante 14 días en Cuerpo de Guardia de Respiratorio la interna vertical Lianet Almanza y el residente de segundo año en Pediatría Rogelio González indagaban de forma exhaustiva la epidemiología de cada paciente y decidían la sala donde ubicarlo, así sucedió cuando atendieron a la bebé Natasha, de ocho meses de edad, y a su mamá, diagnosticadas posteriormente con la Covid-19.

“Esta enfermedad llegó de sorpresa, pero nos ha hecho darnos cuenta que si todos nos unimos, nada puede contra el gran ejército de batas blancas. Nos ha brindado una gran experiencia y otra perspectiva de cómo el personal de salud tiene que cuidarse para no enfermar o arriesgar la vida de la familia”, dice Lianet.

Ellos pasaron por el ciclo de 14 días de aislamiento en un centro de Matanzas habilitado para ello y luego en sus hogares. Gracias al cumplimiento de las medidas de Bioseguridad sus pruebas de biología molecular en tiempo real o PCR dieron negativas, al conocer la noticia sintieron un gran alivio.

Lianet y Rogelio que comparten la vida profesional y personal confiesan que superaron la distancia impuesta por los medios de protección con la entrega a su especialidad y las palabras de aliento.

“Ha sido muy duro estar lejos de la familia, en una situación tan estresante como esta, sin poder dormir porque las remisiones en ambulancia llegaban a cualquier hora y teníamos que hacer los ingresos con la mejor disposición y dándole el mejor de los tratos a los padres y sus niños.

“Nuestra suerte fue estar juntos en esta batalla, nos apoyamos mutuamente, pues tuvimos momentos de gran tristeza, como el día del cumpleaños de nuestros familiares o el día de las madres que no pudimos estar junto a ellos”, aclara Lianet.

Los dos jóvenes que comparten la vida profesional y personal confiesan que en medio de la rutina encontraron la forma de superar la aparente distancia que imponen los medios de protección con la entrega a su especialidad y las palabras de aliento.

“En ese periodo de trabajo fuimos más médicos que matrimonio, pues no se trataba de nosotros, se trataba de los pacientes, siempre lo tuvimos bien claro. A diario nuestras muestras de cariño eran: Ahora descansa tú, ¿Qué has comido hoy?, No te he visto tomar agua en todo el día, y solo una mirada bastaba para darnos fuerza”.

“Estamos a disposición de la dirección del Hospital Pediátrico, sin titubeos vamos hacia donde sea más necesario, lo mismo hacia Misceláneas, que al Cuerpo de Guardia Respiratorio o a la sala de casos positivos de Covid-19”, concluye Rogelio.

EL ABRAZO DE SADIELYS

El doctor Heykel Omar Álvarez.

Cuando entra a la Zona Amarilla o la Zona Roja del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy, de Matanzas, el residente de segundo año de Pediatría Heykel Omar Álvarez pierde el temor y se vuelve fuerte porque se refugia en los besos, los aplausos y las miradas pícaras que lanzan los pequeños ya sean sospechosos o positivos a la Covid-19, que se atienden en esas áreas.

“Trabajé en la primera ocasión con el doctor Noel y luego de cumplir con el aislamiento regresé con la doctora Maymell, allí ambos asistimos directamente a la población pediátrica mayor de 18 meses de edad y recibimos gestos de agradecimiento, eso nos ayuda a seguir adelante”, refiere el joven galeno.

Tres veces al día pasa visita a las salas pendiente de la evolución de los infantes, la mayor parte de ellos asintomáticos, y junto al resto del equipo médico se preocupa por que los niños dentro de las posibilidades se sientan cómodos, con palabras de afecto los enseña a usar el nasobuco adecuadamente.

Los infantes que se encuentran ingresados en la Zona Amarilla y la Zona Roja del Hospital Militar reciben la atención esmerada de Heykel.

“Ha sido bien difícil trabajar con menores en esta situación porque no comprenden bien la importancia de no quitarse el nasobuco y de estar aislados de otros niños, ya sean familiares o amigos, por el bien de ellos y de quienes los rodean, además el tratamiento es fuerte… pero con amor todo se logra”, expresa.

El joven médico aprende de sus colegas en esta batalla.

Nunca olvidará el abrazo de Sadielys, una pequeña de 4 años que prácticamente se pegó bien fuerte a su pierna y no quería soltarla el día que recibió el diagnóstico positivo a la Covid-19, no porque tuviera miedo de la enfermedad sino porque iba a ser trasladada a otra sala separada de su hermano también ingresado.

Una escena que le demostró la inocencia de los niños, y la necesidad de mantenerlos bien lejos de la Covid-19, por eso le aconseja a todos que no se confíen de la disminución de casos y cuiden mucho a sus hijos, sobrinos, nietos, “que incluyan en su rutina el aislamiento social y las medidas contra las enfermedades respiratorias, solo así protegen al resto de la familia”.