Sentir por los que caen y se levantan

Cada vez que escucho las palabras del doctor Francisco Durán García, eminente epidemiólogo cubano, acerca de cómo va el mundo con el nuevo coronavirus y las particularidades detalladas de nuestro país, el alma duele y el corazón se estrecha cuando el pesar cala hasta lo más hondo, porque humanos somos y el dolor, donde quiera que aparezca, con su carga de tristeza y abatimiento, pese a la titánica batalla que la ciencia libra contra el mal, lacera y doblega.

Por ello, habida cuenta de cuanto andar y hacer libran médicos, enfermeros, intensivistas, ambulancieros, laboratoristas, dentro y fuera de nuestras fronteras, pequeños resultan los aplausos que resultan grandiosos en su sentir, para ellos y demás que de una forma u otra colaboran en este accionar cotidiano en hospitales, centros de aislamientos, policlínicos, así como para quienes a diario realizan pesquisas destinadas a detectar el mal en incubación, y quienes, como soldados de fila sin batas blancas, con el uniforme verde olivo, azul, gris, u otros colores, también nos protegen, a veces con rigor porque no somos capaces de cuidar nuestra salud y la propia vida.

Basta observar cuanto ocurre en el país más poderoso del mundo, con decenas de miles de fallecimientos, porque, y duele decirlo, del dinero depende la existencia, o sea, lo más preciado del ser humano; para darse cuenta de la grandeza del Estado cubano que le “obliga a cuidar su vida”, cuando en no pocos lugares claman por mayor ayuda económica para paliar los gastos en medicamentos propios para enfrentar el coronavirus o por no poseer un seguro de vida o de atención en instalaciones hospitalarias, porque ‘si no pagas, no importa el mal que poseas, nada de ingreso y atenciones médicas’.

Sí, tenemos necesidades los cubanos, somos un país subdesarrollado, y carecemos de no pocos recursos, muchos de ellos debido al cruel bloqueo del gobierno de Estados Unidos que impide incluso nos lleguen medicamentos para enfrentar la Covid-19 pero nos sobran sentimientos de humanidad, al extremo de que en medio de tales penurias lo poco que hay se distribuye equitativamente; no nos falta la solidaridad humana, como lo demuestran las más de 25 brigadas de personal médico especializado que socorren a otros pueblos del mundo.

¡Qué riqueza infinita para atender a cientos de miles de amenazados por la Covid-19, incluso en países de los llamados desarrollados. No enviamos armas, sino almas para salvar.

¿Cuántos no hemos llorado al mirar la tétrica imagen de decenas de féretros pertenecientes a personas abatidas por el coronavirus, sin distinción alguna: negro, blanco, mestizo, rico, pobre, intelectuales, científicos, hombres y mujeres?

Cuidémonos, protejamos a los nuestros, disfrutemos de la sonrisa infantil, de esas voces que claman por nuestro abrazo, cariño, y el aliento que requieren. Cuidemos a nuestros adolescentes y jóvenes que a veces desafían el presente sin pensar en el futuro. Tendamos nuestros brazos a abuelos, embarazadas, discapacitados y a todos, porque ellos son nosotros, reflejados en anteriores o posteriores tiempos, y es necesario salvaguardarlos.

No nos cansemos del aplauso, hagámoslo con más fuerza, porque es motivo de entusiasmo y alegría en quienes los escuchan con el corazón henchido de felicidad y sano orgullo.

Cuando alguien abandona el calor de una cama donde reposó tras la caída que en peligrosa zancadilla provocó la Covid-19, es también un viva por la ciencia y la medicina, por la continuidad de una vida, por el bien hacer de la consagración.