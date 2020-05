Si de amor y dedicación se trata…

Foto: Cortesía del entrevistado

Yubisa se levanta todos los días a las ocho de la mañana y, junto a otro muchacho, recorre la zona de calle 10 en el Consejo Popular Santa Marta con la mayor agilidad y responsabilidad posible, pues a las 11.00 am debe entregar un parte de las casas pesquisadas.

La estudiante de segundo año de medicina tiene la misión de pesquisar diariamente al menos 100 casas, en caso de que algunas se encuentren cerradas debe regresar en el horario de la tarde.

¿Cuántas personas viven en esta casa? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Alguna trabaja en el turismo? ¿Padecen de alguna enfermedad ?, son algunas de las preguntas que forman parte del día a día de Yubisa.

“Más que al país significa poder ayudar a las personas a entender la situación en que nos encontramos y evitar el contagio de la pandemia. Además, es importante para nosotros los estudiantes, pues nos sentimos útiles de alguna manera”, asegura.

La realización de las pesquisas forma parte de la estrategia adoptada por el Ministerio de Salud Pública, para la detección con mayor facilidad de personas con infecciones respiratorias, y a su vez posibles contagiados por el virus. Asimismo, según la orientación de Jorge Gonzales Pérez, Director Nacional de Docencia Médica del MINSAP, los estudiantes no deben realizar ningún examen físico, ni tener contacto con las personas, pues la pesquisa activa ha sido orientada a la indagación.

Foto: Cortesía del entrevistado

“Cuando dieron la orientación confieso que sentí un poco de temor, temor de contagiar a mi familia que me espera diariamente en casa”, asegura.

Nivaldo, estudiante de tercer año de medicina, plantea que además de las preguntas habituales acostumbra realizar charlas educativas sobre las medidas de prevención de la Covid -19, así como fomentar la percepción de riesgo en los ciudadanos.

“No tengo lugar fijo que pesquisar, estoy a la disposición de las necesidades del consultorio que se me asigne”, afirma orgulloso.

La pesquisa no le resulta algo novedoso como quizás lo sea para los estudiantes de primer año, pues asevera que tiene experiencia en ello ya que en otras ocasiones ha realizado esta actividad.

“Durante la pesquisa he detectado algunos casos sospechosos, sin embargo, ninguno resultó positivo”, explica mientras comenta que debido a la complejidad del virus y su fácil propagación, previo a la realización de esta actividad se impartió una preparación con los consejos pertinentes para la protección personal de los que estamos en esta importante labor.

Foto: Cortesía del entrevistado

Sheyla es otra de las muchachas que ha tomado las pesquisas como una misión personal, “Solo me desempeño en las pesquisas, y lo hago con mucha dedicación y amor. Orgullosa estoy de los conocimientos que me han brindado en la universidad, pues, me han servido de mucho para dar el paso al frente en esta situación.

“En estos momentos estoy pesquisando la comunidad Finca Vega, perteneciente a Guásimas, próximo al Consejo Popular Santa Marta. Tenemos todos los medios, estamos bien preparados. Pesquisamos en dúos, acompañados siempre por un personal de la salud. Hasta ahora en nuestro consultorio se detectaron tres casos sospechosos, de ellos uno dio negativo a la prueba, el resto se halla en las zonas de aislamiento”, asevera.

Según refirió Jorge Gonzales Pérez, desde el pasado 17 de marzo más de 28 000 estudiantes de Ciencias Médicas se incorporaron a la pesquisa activa para la prevención de la enfermedad.

Foto: Cortesía del entrevistado

“Mi mensaje a todas las personas es que se queden en casa, que se cuiden, es una tarea de todos y debemos vencerla”, resaltó Sheyla. (Por Lorena Acosta Díaz, estudiante de Periodismo)