Son tiempos de Coronavirus… no estamos de vacaciones

La joven Tania, estudiante de Medicina que dio su paso al frente al incorporarse a la tropa que lucha contra la pandemia del Coronavirus. (Foto: Ramón Pacheco Salazar)

08: 25 de la mañana, oigo desde un segundo piso, en la lejanía, un suave golpe en una de las viviendas de mi barrio, nadie responde.

…se repite una, dos veces más el mismo golpe, no hay respuesta.

Al poco rato se oye una voz muy amable que exclama:

_“Buenos días. ¿Cómo está la familia, algún miembro se ha sentido mal o con fiebre? ¿Y la abuelita cómo paso la noche?

El toque y la dulce voz provienen de la joven Tania, estudiante de Medicina que dio su paso al frente al incorporarse a la tropa que lucha contra la pandemia del coronavirus. Su tarea es hacer pesquisas por las casas del barrio.

Pero, al reflexionar, pregunto: ¿Estamos de vacaciones?

La mejor vacuna frente a la pandemia del Covid-19 es el aislamiento social y mantenerse en casa, situación que muchos han interpretado como estar de vacaciones de verano y no la asimilan como un factor para evitar el riesgo de contraer la enfermedad.

Estar en casa y enfrentarse al aburrimiento, y buscar alternativas de recreación familiar no es fácil. Prolongar nuestros horarios de vigilia hasta altas horas de la noche disfrutando de una película, de juegos electrónicos o leyéndose un buen libro, no justifica que al día siguiente un miembro de la familia a las 8:30 de la mañana no le responda a los trabajadores de la salud, que amablemente se interesan por saber cómo está el colectivo familiar para tomar rápidamente las medidas y así cortar la trasmisión del virus.

Por muchos esfuerzos de nuestros médicos y el Estado, si el pueblo no coopera, no se organiza, no cumple con lo establecido, no venceremos a la pandemia.

Por eso es importante que cuantas veces los trabajadores de la salud con sus medios de protección toquen a sus puertas y a la hora que sea, atiéndalos y responda sus preguntas, por su bien y el de su familia.