Tengo plena confianza en nosotros

Lo más difícil fue que comenzamos desde la primera semana de enfrentamiento a la pandemia donde los protocolos de seguridad no estaban aún muy claros.

(Foto: cortesía)

Dicen que la juventud se parece a su tiempo, y la cubana a pesar de la apatía de algunos pocos ha demostrado que ante las diferentes circunstancias de la vida asumen una tarea a cualquier costo, poniendo en peligro incluso la propia vida.

Durante aproximadamente cuatro meses esto sucedió con la vanguardia juvenil matancera, que se enfrentó como nadie a la Covid-19. Es por ello que durante la jornada de conmemoración de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) ha querido reconocer a algunos de los más destacados en una serie de entrevistas. Esta vez con Armando Santana Montes de Oca, profesor de la Universidad de Matanzas, quien gestiona el patrimonio cultural de la institución.

El inicio fue lo más difícil

“Lo más difícil fue que comenzamos desde la primera semana de enfrentamiento a la pandemia, cuando los protocolos de seguridad no estaban aún muy claros y existían diversas fuentes de información, mucho más para alguien que no es graduado de las ciencias médicas. Solo sabíamos que teníamos que cuidar nuestra salud y desempeñar nuestro mejor papel. Además del distanciamiento que teníamos con los sospechosos, nos protegíamos entre los propios compañeros de trabajo. Nos propusimos asistir y ayudar en lo que pudiéramos porque esa es precisamente la visión en la que nos ha educado la Revolución: de sacrificarnos y entregarnos a las causas nobles y justas, y esencialmente es eso, hacer lo que era correcto en el momento, dar el paso al frente. La misión de los jóvenes en este momento era enfrentar la Covid-19, así como fue para otros la Sierra Maestra o perfeccionar el camino del socialismo.

“El agradecimiento por parte de los sospechosos que se encontraban en el centro de aislamiento sobre todos los que conocían que no éramos personal de la salud y que lo hacíamos de manera voluntaria es una de las cosas positivas que me dejó vivir en primera persona la experiencia de la pandemia. Hace poco nos encontramos con algunos en la calle y hemos tenido que presentarnos pues como estábamos todo el tiempo con el traje de seguridad no conocían realmente nuestro rostro, pero reconocieron las voces, los cuentos, las experiencias. Fue muy emocionante”.

Una juventud que se parezca a su tiempo

“De manera general considero que el protagonismo de los jóvenes aportó para detener la propagación de la pandemia, y demostramos que la juventud cubana está preparada para responder ante cualquier reto o dificultad. La vitalidad de los jóvenes, el dinamismo y la responsabilidad fueron decisivos en el enfrentamiento a la Covid-19 y no se limitaron a los centros de aislamiento o instituciones hospitalarias. Demostramos que somos herederos de la juventud que llevó a cabo la Revolución y que con nosotros pueden contar para lo que se necesite.

Los rostros detrás de las mascarillas. (Foto: cortesía)

“Este verano es un verano por la vida, y en el empeño de disfrutarlo al máximo se creó la brigada Jóvenes por la vida para apoyar sobre todo en la producción de alimentos. Asumimos la responsabilidad de recuperar organopónicos como el del Castillo de San Severino y otras instituciones; participamos en la limpieza de las playas, labores medioambientales, y el acondicionamiento de algunos áreas de recreación para la etapa estival; el rescate de sitios y monumentos que se encontraban en malas condiciones, y reconocimos de manera especial a la familia de los médicos de la brigada Henry Reeve, o que se mantuvieron prestando servicios a los enfermos de Covid-19 porque, a pesar de no encontrarse directamente en zona roja, fueron imprescindibles en el apoyo a los héroes diarios.

“Tengo plena confianza en nosotros. Juntos somos Cuba y somos continuidad”.