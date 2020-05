Tikets para el coronavirus

Uno cree que si no hay pollo o detergente no habrá cola; uno cree que la gente entiende que el nuevo coronavirus es mortal y que acatarán la regla de que solo salga uno por vivienda a comprar lo necesario; uno cree que en las colas se respetará la distancia; uno cree que la policía ahuyentará a los revendedores. Uno cree, pero no siempre es así.

La realidad supera cualquier suposición. Temprano en la mañana de un día reciente fui testigo de eso. En las afueras de una tienda pequeña de barrio, perteneciente a Cimex hay, NO una cola, sino un tumulto de personas. Inaudito lo que hacían allí. Aunque ya me habían contado que sucedía a menudo, no es lo mismo comprobarlo in situ.

La tienda estaba cerrada aún, a cal y canto. Ni señal de sus dependientes dentro.

Afuera una mujeres gruesas, al parecer con larga experiencia en eso y tiempo de más para ello, rectificaban unos tikets. Me dice luego un vecino que la tarde anterior hubo una reunión semejante para repartirlos y que aquello parecía una concentración popular.

Confieso que me sentí intimidada por la situación. A su alrededor vecinos del lugar, con caras cansadas y honestas, en coro, respondían mientras ellas cantaban los números.

Los tikets eran unos cartoncitos. Dicen que en el papel el virus sobrevive bastante.

Ignoro si los tikets son iniciativa de la tienda, de los clientes o maña de coleras. No pregunté.

No había policías allí. Ni brigada de apoyo. No tenían por qué estar. Y no solo porque era temprano y la tienda permanecía cerrada, sino porque no parecía que hubiera desembarcado mercancía alguna.

Por si acaso, varios transeúntes, que pasaban apurados como yo hacia el trabajo, también necesitados del pollo, el picadillo, el aceite y el detergente se detenían a preguntar qué habían sacado. "No sé", "parece que van a sacar pollo", repetían algunos.

Y ante tanta “preguntadera” inoportuna que la distraía de su “importante función social” una de las mujeronas detuvo su labor y dijo alto para que la oyeran bien y no quedara duda de que esa era su cola: “esta cola es para lo que saquen”. Y reafirmó con guapería, suavecito: “para lo que saquen”.

No vi al compañero coronavirus. Dicen que no se distingue a simple vista. Pero por ahí estaba, seguro que muy contento de encontrar a tanta gente junta, fuera de casa, sin respetar la distancia de más de un metro entre unos a otros; pero eso sí, percibí a mucha gente con tikets “dados y cantados” por unas altruistas organizadoras de colas. Tikets para comprar “lo que saquen” y tal vez de paso, llevar el coronavirus a casa.