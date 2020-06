Torneo Internacional Online de Artes Marciales: Desde casa Luis David gana su medalla de oro

El cardenense Luis David Denis Hernández, actual campeón en Torneo Internacional Online de Formas, en la modalidad de Para-Karate.

Ante la pandemia de la Covid-19, Luis David practica Karate-Do en la terraza de su casa, donde la brisa corre más fuerte. Con el kimono blanco, su cinta negra bien ajustada y el implante coclear a un lado de la cabeza saluda a la cámara y comienza el combate imaginario contra su oponente. Cada movimiento cuenta… por eso pone énfasis en el equilibrio, la respiración, la coordinación del tiempo y la distancia, en la fuerza y la sensación de cada golpe… hasta que finalmente derrota a su adversario.

Así el joven matancero de 20 años de edad, Luis David Denis Hernández, de la ciudad de Cárdenas, obtiene la medalla de oro en la modalidad de Para-Karate del Torneo Internacional Online de Formas, transmitido por primera vez en el perfil oficial de Facebook de la Asociación Sudamericana de Artes Marciales (ASAM), debido a la situación que vive el mundo con el nuevo coronavirus.

En la competencia con carácter inclusivo participaron más de 500 deportistas de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Argelia, México, Uruguay, Italia, Estados Unidos, Bolivia y Cuba, que enviaron los videos tomados en casa a la ASAM como un mensaje a mantener la práctica de ejercicios durante el aislamiento social.

Los niños cubanos Jean Carlos y Zuliet Díaz, también obtuvieron medalla de oro en la categoría damas hasta 8 años y varones hasta 10 años respectivamente.

“Aprendió las Artes Marciales de sus profesores Diosvany Rodríguez y Lázaro Cabrera. Se mantiene entrenando en casa sin descanso porque le gusta mucho el deporte y es muy disciplinado en su entrenamiento. Luisi había participado en otros eventos importantes de Artes Marciales como KubaPerú Deporte”

“El día anterior al torneo todo sucedió muy rápido. Nos preguntaron si estábamos interesados en participar, ni siquiera habíamos consultado con los maestros de Cárdenas y Varadero, pero enseguida Luisi dijo que sí y enviamos dos videos que no fueron admitidos porque debían filmarse en casa.

“Ya casi anocheciendo grabamos con una cámara que no era muy buena, así que no teníamos muchas esperanzas, nuestro hijo solo quería participar, porque el Karate de verdad lo apasiona”, cuenta Ismary Hernández, la mamá de Luis David, quien siempre lo ha apoyado junto a su padre a insertarse en la sociedad.

Con la mudanza del certamen hacia las redes sociales, sin presentaciones en el tatami del gimnasio ni los gritos de familiares y fanáticos desde las gradas, el cubano recibió las reacciones de sus seguidores que daban me gusta, me divierte o me encanta en la red social hasta que finalmente los jueces dieron la última palabra: Campeón en el estilo Karate-Do.

El maestro Raúl Espino, presidente de KubaPerú Deporte, ha sido testigo del protagonismo del joven en otros eventos y destaca su notable evolución en el mundo de las artes marciales, también elogia la participación de los niños cubanos Jean Carlos y Zuliet Díaz, pues ambos obtuvieron medalla de oro en la categoría damas hasta 8 años y varones hasta 10 años respectivamente.

“Esta medalla de Oro se la dedico a mis profesores y a mi doctora Sandra Bermejo Guerra”, dice Luis David con la sonrisa que siempre lleva en su rostro, incluso en momentos difíciles, y que ahora se ensancha aún más de tanta emoción.

El joven fruto del Programa Cubano de Implantes Cocleares siente un gran cariño hacia esta especialista en audiología, a ella le agradece la posibilidad de escuchar y desarrollarse en la vida.

“Tras su nacimiento le diagnosticaron una lesión estática del sistema nervioso central con una hemiparesia izquierda y una hipoacusia bilateral profunda”, cuenta la mamá del muchacho. A pesar de la dura noticia los padres nunca perdieron las esperanzas de verlo feliz y luego de realizar el implante coclear y la rehabilitación cumplen su sueño.

Los padres de Luis David desde el principio lo han apoyado en su trayectoria deportiva.

Por estos días de aislamiento social en casa añora el reencuentro con los amigos del barrio, esos que se ha ganado con su carisma, extraña su trabajo en el área de Contabilidad en Transmetro y mantiene los estudios de Lic. Cultura Física, para reincorporarse a la modalidad de curso por encuentro en la Universidad Manuel Fajardo, de La Habana, cuando todo vuelva a la normalidad.

Luis David tiene unas ganas inmensas de regresar al tatami para enfrentarse a su próximo oponente, y luego compartir con sus amistades las experiencias del combate cuerpo a cuerpo, pero mientras tanto los llama por teléfono para contarles su gran sorpresa en tiempos de cuarentena.