TuEnvío: los bytes que no llenan tu cocina

Un megabyte, incluso un terabyte, no tiene un valor nutritivo, no le aporta proteínas o vitaminas al organismo. En datos móviles bien calientes no puedes freír papas. Un pollo no es un código binario, ni el detergente para lavar la ropa sudada un código de progra­ma­ción. TuEnvio debía convertir lo intan­gible en comestible.

Cimex, esta vez, escuchó a sus clientes y quizás leyó los miles de comentarios en redes sociales que criticaban su tienda virtual. Tener una larga lista de insatisfacciones no puede constituir un buen augurio. La verdad de la verdad es que este martes 9 de junio se anunció que las tiendas virtuales cerrarían de manera escalonada y la cadena reconoció, públicamente, los errores de infraestructura y organización del servicio.

La iniciativa en sí resultó loable. La intención del país, desde años atrás, es informatizar la sociedad cubana y, por tanto, fomentar el comercio electrónico; sin embargo, para que una meta se vuelva verdad y hecho, se necesitan recursos y adecuada planificación.

Las circunstancias de la Covid-19 hicieron que Cuba colocara su fe en alternativas digitales de compra para evitar la interacción social innecesaria, díganse colas o expediciones a la calle “a ver lo que aparece”; no obstante, existió un error de cálculo con respecto a la magnitud que alcanzaría el servicio. Los pedidos en Matanzas, por ejemplo, aumentaron de un promedio diario de 15 a más de 600.

Según la información emitida por la corporación en su página institucional de Facebook, el cierre de la tienda virtual en Matanzas se prevé del 10 al 17 de junio (este miércoles 10 ya estaba cerrada). La propia nota asegura que se mantendrán los envíos y devoluciones pendientes, a la espera de la nueva modalidad. En esa dirección, Cimex se aventura a un proyecto que, además de retroceder, pudiera lacerar en niveles aún insospechados los ya vulnerados derechos de los consumidores.

El aceite en formato de 4 litros, producto muy codiciado, dicen los entrevistados no haberlo visto nunca en la tienda virtual. Sin embargo en nuestro recorrido pudimos observar despachos del mismo.

EXTRAVÍOS DESDE LA PLAYA AZUL

En la página web de TV Yumurí, un usuario llamado Juan José se hacía varias preguntas sobre este servicio en Matanzas. “¿Por qué pagamos por productos que no existen en sus inventarios? ¿No se suponía que la parada que hizo el sitio días atrás fue para solucionar ese problema? ¿Por qué hay tan poco abastecimiento en la tienda virtual? ¿Por qué a mí me quitan productos y órdenes después de la mía sí los traen? ¿Por qué nunca se puede comunicar con los teléfonos que hay en la tienda virtual y el correo nunca lo responden?

El 4 de junio, otra usuaria que se autentica como Ada y vive en Los Arabos, parece tener una bola de cristal por lo que vaticina en la última línea de su comentario: “La Tienda Virtual de Matanzas me parece que desapareció, no podemos contactar con ella y no entregan las órdenes ni el dinero que deben desde hace más de un mes. No hay nada que podamos comprar para llevar a casa, productos de verdad necesarios. Se comenta que no surtirán más en este mes para que les dé tiempo a distribuir lo atrasado”.

En funcionamiento desde febrero de 2020, la tienda TuEnvio Matanzas comenzó en Varadero, luego radicó en la mayorista ZonaMás, en Cárdenas, hasta que se mudó para su actual ubicación en Finca La Cachurra, a la salida de Santa Marta.

La amplitud del local, con espacios adecuados para el procesamiento de las órdenes hasta su salida y la cercanía con la base de almacenes, constituyen las mayores ventajas hoy de la tienda virtual Playa Azul. Sin embargo, para muchos matanceros resulta absurdo que se encuentre tan alejada de la cabecera provincial, donde se concentra la mayor densidad poblacional.

Cerrada por segunda ocasión en sus cuatro meses de creada, TuEnvio Matanzas se ajusta a muchas de las dificultades de este servicio en el país: abastecimientos que no cubren la creciente demanda de dicha modalidad, incongruencias entre los inventarios físico y virtual, personal con insuficiente preparación, dilatación del tiempo de entrega, órdenes incompletas y una deficiente atención al cliente.

El lunes 8 de junio, cuando este equipo de Girón visitó la tienda, se procesaban alrededor de 1 300 órdenes en sus dos modalidades de entrega a domicilio y recogida in situ. La actual administradora de la tienda, Martha García Rouco, explicó que se han lle­gado a recibir más de 3 000 órdenes en un día y refiere que en las últimas jornadas han logrado eliminar el atraso de las más recientes e ir saldando las deudas del 18 de mayo, un día, cuando reconocen, les colapsó el sistema.

A Frank Chile Olivera, quien vive en Matanzas, lo encontramos recogiendo en la propia tienda una de sus compras del 31 de mayo, lista en solo 72 horas. Sin embargo, confirma que el pedido del día 18 no corrió con igual suerte. “Fue pé­simo, todo lo malo que puede ser. Hubo gente que compró mucho después que yo, y cuando fui a pagar me dijeron que ya no había”.

En el área de productos frescos en Matanzas había existencia de pollo y paquetes de perro caliente, aunque en ese momento ya se habían agotado en la tienda virtual.

Sujeto a cambios ante las nuevas medidas, los plazos de recogida comprendían tres días hábiles para la entrega en tienda y entre cinco y siete para el servicio de mensajería, generalmente entre las nueve de la mañana y las diez de la noche. Sin embargo, quien ha realizado más de una compra en la vilipendiada plataforma, sabe que esos términos, así como la integridad final del envío, pueden ser tan relativos como la ley de Einstein.

Jesús Milián Domínguez, usuario frecuente de la plataforma, ha comprado cinco veces y refiere que el servicio, de manera general, siempre resulta complejo. Entre “cazarle la pelea” a los productos, las tantísimas veces en que no llegan o lo hacen en mal estado y el reembolso que tarda más de 15 días, la satisfacción queda muy limitada.

“Por ejemplo, la compra del 18 de mayo me llegó más de 10 días después. Me llamaron con *99 a las once de la ma­ñana diciendo que estaban a dos cuadras de mi casa y resulta que lle­garon ocho horas después con el pi­cadillo en mal estado. El reintegro todavía lo estoy esperando y aunque me he cansado de llamar a los teléfonos que te ponen en la página, no me contestan”, explicó.

Hasta el momento, la sucursal asume la transportación de los envíos sin contratar a otras entidades. No obs­tante, no cuentan con vehículos refri­gerados para el traslado de insumos frescos y al parecer el combustible no es problema, a juzgar por la mala orga­nización de algunas rutas.

“El mes pasado a mi cuadra (reparto Brisas del mar, Cárdenas) en el mismo día llegaron tres camiones distintos para repartir cada uno un pedido. Yo hice dos el lunes 18 de mayo, uno llegó el 25 y el otro el 31; dos viajes diferentes para la misma casa”, comenta un usuario en redes sociales.

Luis Enrique Marrero Peñate declaró a Girón que le preocupan las entregas sin envases. Según Zulema Moreno Ruiz, gerente de Cimex en Matanzas, los en­víos se hacen en bolsas de nailon, o al menos eso es lo normado. En nuestra visita a la tienda pudimos comprobar que los envíos se organizan dentro de cajas plásticas aunque no todos en ja­bas.

Pegada al teléfono, Bayelis Herrera Muñiz, responsable de Atención al cliente de TuEnvio en Matanzas, apenas tuvo tiempo de contestar nuestras interrogantes. La única línea disponible habilitada inicialmente colapsó en muy poco tiempo. Ahora existen dos y este equipo pudo comprobar que los te­léfonos no superan el minuto de silencio entre una llamada y otra. A pesar de los turnos de 12 horas y del personal que se esfuerza en atender las quejas, las respuestas no siempre son efectivas ni terminan como quisieran.

Moreno Ruiz admite que no estaban preparados para el crecimiento que experimentó el servicio. Pasaron de dos trabajadores a 65 y la mayoría fueron reubicados de otros establecimientos. “Solo un 60 por ciento de quienes mantienen el funcionamiento de la tienda hoy corresponde al personal que se quedará definitivamente”.

Por la facilidad de comprar sin exponerse, la tienda virtual constituye una prioridad dentro de las mo­dalidades comerciales que incluyen los puntos de venta, comunidades apartadas y comercialización a centros asistenciales y otros organismos protagonistas en el enfrentamiento a la Covid-19, según reconoció la gerente. “Sin embargo, la demanda nunca se cubrirá, al menos no en las condiciones económicas actuales del país”, precisa.

Zulema Moreno Ruiz, gerente de Cimex en Matanzas

EL MISTERIO DE LOS CARRITOS VACIADOS

La tienda desafía las leyes de la física. Constituye una paradoja que un objeto sólido puede estar en un sitio y a la mis­ma vez no. El portal web hace función de capa de mago; ahora lo ves, dos horas después desapareció y deben devolverte el importe de un insumo que ya debería estar en la despensa de tu casa.

Otro cliente de TuEnvio Matanzas, alerta en la página oficial de la cor­pora­ción en Facebook, sobre la desa­parición del aceite en la mayoría de las órdenes. “Siempre he hecho las compras sin problema, ha llegado mi comprobante de pago, los descuentos correctos, todo lo automático bien; pero el producto aceite nunca me ha llegado”.

“Eso ocurrió en la primera etapa de arrancada, que la tienda se sobrevendió en dos ocasiones; es decir, que los clientes estaban viendo un inventario que no había. Muchos de los productos pudimos reponerlos de manera inmediata y evitar devoluciones, pero algunos irremediablemente no”, declaró la gerente general de Cimex en la provincia.

Varios clientes se preguntan cómo es posible sobrevender si se supone que el inventario físico debe corresponderse con el virtual y que una vez comprado el producto este se rebaja automática­men­te. Esta es quizás una de las mayores inconformidades.

“No les sacan las cosas del carrito a los clientes, nunca las tienes. Lo que ves allí es una lista descriptiva con algunos productos que hay en existencia en la tienda. Los adquieres cuando los pagas y como la conexión tiene problemas, en lo que sales de la tienda virtual para pagar el producto en Transfermóvil, a lo mejor otro cliente, que llenó el carrito a la vez, lo compra antes porque se conectó primero”, explicó Fidel Gon­zá­lez Álvarez, ingeniero informático, es­pecializado en programación web.

Como sus similares del país, la tienda virtual de Matanzas se abastece dia­ria­mente y se publica la disponibilidad de productos en horario nocturno. Gon­zález Álvarez se encuentra en desa­cuerdo con esta política. “Está mal ac­tualizarlo una vez al día porque las per­sonas entran de madrugada que es cuando la conexión está mejor y las ta­rifas de datos móviles son menores. Creo que debe ser a intervalos, primero porque garantizas una mejor distri­bución a lo largo del día y segundo por­que evita congestionar el acceso a la tienda”.

Para el especialista esto se resolvería en parte, al agregar la opción de pre- rreserva dentro de la página. O sea, que cuando las personas llenen “el carrito” aseguren los productos, al menos por un tiempo prudencial. “Pudiera ser de seis o 12 horas. Hacerlo no es difícil. Las plataformas de venta del mundo tienen prerreserva de acuerdo al tipo de cliente.

“Otro detalle, hay personas que no se fijan y en vez de decir que te lo envíen a la casa seleccionan recoger en tienda. Eso hay que aclararlo bien y ponerlo en dos pasos, un cartelito que diga: ¿estás seguro de que quieres recoger en la tienda?”.

El riesgo a una nueva sobreventa o casos aislados de desaparición de productos aún persiste; el germen que la provocó se encuentra intrínse-camente relacionado con la concepción de la aplicación informática, pero también a la labor humana que la sustenta.

Preparando un envío: los clientes se quejan de que los productos no los colocan en bolsas y les son entregados en las manos. La dirección de Cimex, en cambio, dice que todos sus productos se entregan en bolsas.

¿BOTAR EL SOFÁ?

Al anunciar el cierre temporal de 17 de las 18 tiendas virtuales del país, la Corporación Cimex reconoce que no han alcanzado el resultado esperado y en lugar de disminuir, ha crecido la insatisfacción de la demanda. A similar conclusión llegaron hace exactamente un mes, cuando decidieron parar por primera vez, tal vez por eso la incer­ti­dumbre pública ante las proyecciones que anuncian.

La periodista Rouslyn Navia Jordán, unas horas después de anunciada la medida, compartió en su muro un comentario que encierra las grandes preocupaciones de todos los clientes de TuEnvio ante las nuevas disposiciones. “Funcionarán a partir de combos que no bajarán de 10 CUC (yo, que jamás gastaba más de 6 en las compritas) y ahora ya no podrás elegir lo que realmente deseas sino que será un “tómalo o déjalo".

“Botamos el sofá. Nadie habla aún de optimizar los procesos, ni de crear una solución informática más eficiente, o de diseñar una web que realmente responda a las necesidades de ciu­da­da­nos que se conectan desde los na­da ba­ratos datos móviles y no necesitan ni desean dar 25 clics para revisar una por una las opciones de las siempre vacías tiendas para llenar un carrito contra re­loj”.

Los más de 500 comentarios en la publicación de Cubadebate donde se anuncian estas propuestas, o los más de mil en la página oficial de Cimex en Facebook, permiten medir los niveles de inconformidad ante la decisión que muy poco tiene que ver con el desarrollo o mejoramiento de la plataforma existente.

La protección al consumidor, ante un compendio de productos con criterios de organización hasta el momento no detallados, coloca a quienes están obligados a comprar en estas cadenas al no tener muchas otras opciones, entre la espada y la pared, además de pagar un precio elevado.

Como sistema, la tienda virtual presenta limitaciones que atentan contra la calidad de los servicios y vulnera los derechos más ele­mentales de los clientes. Desde los propios Términos y condiciones, un apartado que casi nadie revisa, resultan evidentes estas viola-ciones.

TuEnvio arrastró a la web las trampas de las colas tradicionales: las esperas, los “colados”, el miedo a que ante tu cara cojan el último pomo de aceite. Quizás escapamos de un desespero vital a uno virtual. Esperemos que esto no suceda y que, por fin, los bytes llenen la cocina.