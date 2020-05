Un regalo inesperado

Marta, una de las promotoras de la efeméride en el barrio.

Ayer recibí un inesperado obsequio, que me dejó sin palabras y un nudo en la garganta y sólo atiné decir “gracias”. Salí a recorrer mi barrio en busca de las iniciativas por el Primero de Mayo para realizar mi reporte, enrumbé a la calle 2da entre Eusebio Hernández y Mariana Grajales, allí se vislumbraban buenas imágenes y mucha alegría.

Intercambié con los vecinos, algunas fotos y lista para continuar… fue cuando me llamó Marta, una de las promotoras de la efeméride en el barrio, no sé su edad pero ronda los 70, fue la primera delegada que conocí en mi Circunscripción cuando me mudé para Colón, y la iniciadora de transformaciones en el barrio. Una mujer admirable por su empuje, empeño y vitalidad.

El regalo fue un nasobuco; el cual me facilitó escoger el que me gustaba más. Cuando me lo dio me dijo “Tienes que cuidarte periodista”. Junto con esa prenda muy necesaria en estos tiempos de pandemia me impartió una lección de solidaridad y humanismo, ese que nos sobra a los cubanos cuando de ayudar se trata.

Y así recibí ambos regalos con mucho agradecimiento: el nasobuco y la enseñanza. Gracias Marta por ser como eres. En su portal una foto de Fidel con un ramo de rosas Rojas; otra acción más que habla de esta enorme mujer colombina.(Por Marisel Castellanos Daniel)