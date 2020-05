VALIENTES: Mebercy, en una experiencia única

Mi responsabilidad es estar aquí cuidando los pacientes que necesitan de mí.

La doctora Mebercy Viamonte González es especialista en medicina interna del hospital Mario Muñoz Monroy, en Matanzas, y estuvo al frente de uno de los grupos de médicos a cargo de la atención de los pacientes con COVID-19 en ese hospital. Ello es posible por la ayuda de su mamá, quien asume la responsabilidad de atender a su hija de nueve años. Detrás de cada persona consagrada a disminuir los impactos de esta pandemia en Cuba, subyace el apoyo de toda la familia:

“Esta es una experiencia única, hasta el momento no había vivido algo similar, he estado en otras epidemias; pero como esta ninguna, por la cantidad de pacientes que estamos recibiendo, por la calidad de los pacientes que es muy disímil, tenemos establecido recibir a todos los pacientes con síndrome febril o síndrome respiratorio agudo de cualquier categoría. Entonces, eso nos ha dado una capacidad de trabajo mayor de la habitual. En un mes hemos hecho el trabajo de tres o cuatro meses habituales y, sin embargo, hemos asumido esa tarea sin ninguna dificultad, se han tratado a todos los pacientes de la mejor manera.

La cantidad de pacientes que se han complicado, en relación a la cantidad de pacientes que se han tratado, es muy baja, un 2 % aproximadamente de complicaciones, y todos los que se han complicado han ido a la terapia con todas las condiciones y requerimientos que necesitan y han salido satisfactoriamente, hasta el momento tenemos un solo fallecido, y fue por las complicaciones derivadas de las enfermedades de base que tenía.

El riesgo de infectarnos siempre está, lo que tenemos es que cumplir con todas las medidas de protección, hemos creado sistemas de trabajo, con medidas como no entrar solos a las salas, trabajar con otro compañero, que siempre nos ayude, nos vigilemos mutuamente para cumplir todas las medidas, porque a veces en la misma vorágine que uno tiene, puede ser que se te escape algo, pero al resto del personal no se le escapa y nos ayudamos mutuamente en eso. Siempre existe la posibilidad, pero cumpliendo las medidas son mínimas.

Mi responsabilidad es estar aquí cuidando los pacientes que necesitan de mí, eso lo sabe mi familia, dentro de 14 días estaré con ellos unos días, y después regresaré aquí, es lo que nos corresponde.

Pienso que todavía no hay suficiente percepción de riesgo, las personas están viendo esta enfermedad como si no nos fuera a tocar y no puede ser así.