VALIENTES: Revelando rostros, Adrián

Doctor Adrián Ramírez Castelnau. Foto: Naturaleza Secreta de Cuba/Facebook.

Justo al terminar sus 14 días de atención médica en la zona roja del hospital militar Mario Muñoz Monroy, en la ciudad de Matanzas, el doctor Adrián Ramírez Castelnau nos cuenta cómo tuvo que atender a un colega suyo enfermo con COVID-19, nada menos que uno de sus más cercanos profesores, tamaña responsabilidad:

“Yo soy especialista en medicina interna, pero estaba liberado para hacer mi segunda especialidad en gastroenterología y por esa razón me encontraba en ese momento laborando en el hospital Faustino Pérez. Cuando empezó la situación el director de este hospital habló conmigo y di el paso al frente y me incorporé a esta tarea, ya llevo hoy 14 días de trabajo.

“Ha sido una experiencia grande, nunca me imaginé enfrentarme a algo así, es decir, nadie se imagina que estas cosas pasen, pero desgraciadamente toca y hay que enfrentarla sin miedo alguno. Yo tuve la dicha de trabajar con un colectivo muy unido: enfermeras, asistentes, personal de la logística, asistentes de limpieza, no tengo quejas de nadie, todos nos apoyaron en la tarea que se nos encomendó, que fue la segunda sala roja abierta en el hospital, con una cantidad de casos que fue ascendiendo.

“Cuando uno se enfrenta a una pandemia como esta se crea un cierto temor, porque como quiera que sea se está exponiendo a un riesgo, al que nunca antes se ha expuesto. Yo tuve la posibilidad de cumplir misión internacionalista en Angola y trabajé con casos infecciosos en los que si uno tomaba medidas elementales no corría riesgo de contagiarse, como son la tuberculosis, el VIH; pero en este caso, si no tomamos medidas de precaución, se nos va de las manos.

“Durante mi estancia me tocó que dos colegas nuestros se enfermaron y me tocó a mí su atención, uno especialista en medicina interna y el otro en oftalmología; el primero había sido mi profesor, quien me enseñó e inculcó todos los valores, todo lo que sé se lo debo en gran parte a él y a otros, y eso fue una de las cosas que más me impactó, tener la responsabilidad de la asistencia médica de un profesor, colega mío, además.

“Eso no tengo cómo describirlo, para mí una experiencia más grande todavía. Él evolucionó bien, aunque hizo complicaciones, tuvo que estar 24 horas en la terapia porque hizo complicaciones a los medicamentos, los fármacos, una alteración electrocardiográfica; pero cursó asintomático siempre, todos sus parámetros vitales estables y ayer se le hizo PCR para darle el alta médica, ya está fuera de gravedad y todos los pacientes de la sala ya pasaron el décimo día del tratamiento, así que esos pacientes pronto deben estar de alta médica.

“No obstante a eso, decirle a nuestra población que, a pesar de que muchos pacientes con un gran esfuerzo evolucionaron bien, no se confíen, porque es una enfermedad muy peligrosa, altamente agresiva, altamente contagiosa.

“Quisiera agradecerle mucho a mi familia, a mi esposa. Yo tengo dos niños, uno de siete años y una niña de dos años, son demasiados hiperactivos, que sacan de sus cabales a cualquier padre y ella ha tenido una tarea titánica, yo creo que más fuerte que la mía. Agradecerle mucho a ella por el apoyo que me dio, que siempre me dijo: usted dé el paso al frente y cumpla la tarea, que aquí resistimos y que en la casa nos cuidaremos para que ninguno se enferme y eso es muy gratificante porque tener el apoyo familiar ante una tarea como esta es bien reconfortante”.

(Tomado de la página en Facebook de Mundo Latino)