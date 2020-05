VALIENTES: Revelando rostros, el doctor Frank

Doctor Frank Abel Acosta. Foto: Naturaleza Secreta de Cuba/Facebook.

Frank Abel Acosta es máster en urgencias médicas, especialista en primer grado en medicina interna, y profesor e investigador. Trabaja hace 17 años en el hospital militar Mario Muñoz Monroy de la ciudad de Matanzas, donde se atienden los pacientes con COVID-19 de esa provincia y de Cienfuegos.

Fue el jefe del primer grupo que laboró en la zona roja, en la cual estuvo unos 20 días, a cargo de la atención médica de los pacientes positivos. Guarda impactantes vivencias de esos días, aunque reconoce que su esposa, también médico, tiene un mérito tremendo, pues atiende a sus dos hijos jimaguas de tres años que no quieren estar tranquilos.

“Los hospitales que trabajan con este tipo de enfermedades se dividen en áreas, en zonas de tratamiento y aislamiento.

Nuestro hospital se subdividió en la zona amarilla y en la zona roja. En la amarilla están las personas que son contactos de aquellos pacientes que ya tenían diagnóstico de la enfermedad y por lo tanto son sospechosos y en la zona roja, están aquellos con el uso estricto de las medidas de protección, dado que ya tenían la enfermedad diagnosticada por el PCR en tiempo real, que se realiza en los diferentes institutos de nuestro país.

La experiencia de nosotros no es vasta pues no sobrepasa los 60 pacientes en la provincia, coincide con la experiencia internacional, esta es una enfermedad muy nueva, la cual estamos empezando a conocer…alrededor del 80 % de los pacientes de esta enfermedad evolucionan satisfactoriamente, con un 47 a un 50 % de pacientes que son asintomáticos. Nosotros tuvimos casi todos los pacientes asintomáticos, aunque en algún momento cuando se es exhaustivo en el método clínico, nos damos cuenta que sí tienen síntomas y el saber explorar el síntoma o el saber interrogar nos dio la posibilidad de realizar un estudio más profundo.

Tuvimos experiencias muy bonitas, empezamos a conocer cómo tratar enfermedades infecciosas, que son altamente contagiosas, pero también tuvimos experiencias amargas, duras. Yo considero que las experiencias mías laborales y las decisiones más difíciles desde el punto de vista médico, han sido en este tiempo… tuve que tomar decisiones que nunca pensé tomar. La dirección del hospital me confío la tarea de dirigir ese grupo y luego me quedé en la otra rotación para enseñar al segundo grupo, y esto le dio un impacto muy positivo a la evolución de los pacientes.

Los pacientes en la sala siempre se mostraron muy agradecidos, muy optimistas… ellos vieron cómo sus compañeros de sala en algún momento tenían un síntoma y los veían complicarse en razón de una o dos horas. Esas complicaciones llevaron muchas horas de trabajo continuas del grupo básico de trabajo, incluso estuvimos días de permanecer alrededor de 32 horas de vigilancia de algunos pacientes, incluso sin dormir.

Doctor Frank Abel Acosta. Foto: Naturaleza Secreta de Cuba/Facebook.

Yo creo que este hospital es uno de los garantes de la medicina colectiva en nuestro país y nosotros aplicamos esa matriz en el cumplimiento de esta tarea. No tuvimos ningún fallecido en el parte de la zona roja, y sí una experiencia gratificante: el primer paciente que sale de alta en Cuba, después de estar 15 días en una terapia, con muchos días de estar reportado de grave y lo vimos recuperarse, ese es un campeón de la lucha de esta enfermedad, Gaitán, un francés de 72 años, conocido por todo el pueblo cubano, supo reponerse y a pesar de su comorbilidad, logró ponerse de pie en el momento que se iba de alta y agradecernos, incluso fotografiarnos con la distancia permisible del aislamiento y expresar su gratitud con palabras y aplausos, así que él también supo lo que es aplaudir a los médicos cubanos.

Yo creo que el aplauso ha sido el reconocimiento de todo el pueblo al sector de la Salud en general, siempre se reconoce el trabajo de los médicos, y yo quería expresar que la atención médica se realiza por grupos que están compuestos por enfermeros, técnicos, licenciados, auxiliares generales que nos ayudan y que han aprendido qué cosa es una enfermedad infecciosa, y tienen la capacidad de asumir esas medidas de protección para cuidarnos nosotros mismos, porque nosotros convivimos en grupo, en sociedad muy restringida, y si uno de nosotros nos enfermábamos, todos nos íbamos a enfermar dentro del mismo cuarto…Nunca habíamos vivido los meses de trabajo con tanta intensidad como los estamos viviendo ahora.

Si el virus viaja con nosotros, tenemos que tratar de que las personas queden en casa, cuando las personas quedan en casa, el virus no tiene con quien viajar. Si hacemos eso, lograremos el objetivo fundamental de que nuestra población no se enferme, no tener complicaciones de esta enfermedad y que no fallezca ninguno de nuestros compañeros. Promulgamos que todos estén en casa, y eso nos va a permitir volver a vernos y abrazarnos los amigos, los seres queridos que hemos dejado de vernos por un tiempo por las medidas de aislamiento”.

(Tomado del sitio en Facebook de Mundo Latino)