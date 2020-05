Volver a la ¿normalidad?

Los efectos de la pandemia ya se comparan con los de la crisis financiera mundial de la década de 1930 e incluso, con la devastación que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial.

En solo unos meses la expansión del nuevo coronavirus ha desestabilizado el mundo. En el breve lapso que transcurre desde la detección del primer caso positivo en Wuhan hasta la actualidad, los efectos de la pandemia ya se comparan con los de la crisis financiera mundial de la década de 1930 e incluso, con la devastación que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial.

Ante la incertidumbre que provocan tales referentes, las personas anhelan cada vez con más desesperación el retorno a la normalidad, pero ¿Cuándo llegará el fin de la enfermedad? ¿Qué día podremos salir de nuestros hogares sin preocuparnos por el contagio mortal? ¿Cómo será esa nueva normalidad que tanto esperan las personas y ya comienzan a anunciar algunos gobiernos? representan cuestiones que los profesionales de la ciencia intentan responder a diario, formulando hipótesis sobre un futuro que hasta el momento se resiste a cualquier tipo de pronósticos.

No obstante, se potencia la realización de estudios que profundizan en la naturaleza del nuevo coronavirus y su posible evolución en los próximos tiempos, tal como demuestra una de las más recientes investigaciones publicadas por la Universidad de Harvard, en la que se proyecta la dinámica de transmisión del SARS-CoV-2 durante el periodo pospandémico. Si bien se centra esencialmente en el contexto norteamericano, desde ahora nos alerta sobre una vida diaria definida a partir de los esfuerzos para controlar la enfermedad.

Una de sus tesis más relevantes advierte que la vigilancia al coronavirus debe mantenerse a lo largo del tiempo, pues si la inmunidad al virus no es permanente, se prevé su circulación en patrones anuales, bienales o esporádicos durante los próximos cinco años, sin perder de vista que por sus características podría parecer extinguirse solo para resurgir después.

En tanto, los tratamientos farmacéuticos y las vacunas pueden requerir meses o años para su validación y desarrollo, lo cual coloca a las intervenciones no farmacéuticas como el único medio inmediato para frenar el contagio. Esto se traduce en que medidas como el distanciamiento social o el aislamiento puedan extenderse durante meses para controlar efectivamente la transmisión y mitigar la posibilidad de resurgimiento.

En el contexto de América Latina, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne, recomendó además "extrema cautela" a los gobiernos a la hora de flexibilizar las normas de distanciamiento y alertó de que el Covid-19 aún "no ha golpeado con toda su fuerza".

Por ello, se deduce que en lo vinculado a las relaciones internacionales los viajes continúen restringidos, sobre todo porque las sociedades que hayan controlado sus brotes querrán evitar todo tipo de retroceso, centradas en que la posibilidad de poner en peligro más vidas y perder los avances en el control sanitario constituyen elementos primordiales a valorar en cualquier estrategia.

Se tornará imprescindible limitar las aglomeraciones de cualquier tipo, con lo que podrían quedar descartados numerosos eventos deportivos, conciertos y centros comerciales y nocturnos, por solo mencionar algunos espacios. Muchas oficinas y grandes empresas podrían permanecer cerradas parcial o totalmente, debido en parte a la disposición de un transporte público menguado, que ya no podrá trasladar las cantidades habituales de pasajeros.

Por ejemplo, en Viena se han cerrado ya más de veinte calles para el uso exclusivo de peatones. En Berlín se lanzaron dos proyectos para transformar temporalmente calzadas normales en recorridos preferenciales para el ciclismo urbano, mientras en Londres las bicicletas son gratuitas para trabajadores del sector sanitario.

Como es lógico suponer, esta desaceleración de nuestra vida cotidiana impacta de forma implacable en la economía global, que en el caso de nuestro continente ya se estima la peor caída en medio siglo.

En un artículo publicado en The New York Times a finales de marzo, el doctor David L Katz, director fundador del Yale-Griffin Prevention Research Center, un centro de investigación sobre salud pública de la Universidad de Yale, advertía sobre los graves efectos que un confinamiento prolongado podía tener sobre las sociedades.

"Estoy profundamente preocupado porque las consecuencias sociales, económicas y de salud pública de este casi absoluto colapso de nuestra vida normal (...) serán duraderas y calamitosas, posiblemente más graves que el efecto directo del virus mismo. El desempleo, el empobrecimiento y la desesperación probables serán flagelos sanitarios de primer orden", escribió.

En efecto, no se necesita ser un experto para comprender que la estrategia del confinamiento no resultará sostenible a lo largo del tiempo, mucho menos de los años, lo cual nos enfrenta de nuevo a la interrogante de cómo levantar las restricciones y volver a la ´normalidad´, pese a que el coronavirus no desaparecerá de un día para otro.

Aún se desconocen los protocolos que garanticen el éxito en tal empeño, aunque por el momento se vislumbra que la ruta a seguir debe sostenerse en un enfoque cuidadosamente escalonado para la reapertura, en el que continuarán las medidas de control y el uso de material preventivo, las pruebas y vigilancia generalizadas, donde también será vital una estricta responsabilidad individual, conscientes de que el Covid-19 influirá en el desarrollo de nuestra vida de las más diversas maneras.

En la vuelta a la nueva normalidad, la búsqueda del espacio se vuelve una cuestión elemental en la que ya trabajan varias ciudades, que han ampliado los límites de los parques para que pueda incluir la presencia de más personas a una distancia prudencial, justo cuando el retorno al espacio exterior significa más una necesidad vital que un mero capricho.

"No hay nadie que no piense en los reencuentros, viajes, renacer de planes y proyectos. Ese día no ha llegado, hoy nos toca entender cuál es el camino para llegar hasta ahí", sostiene Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y con la frase también sugiere valorar esta etapa de inactividad como una oportunidad para repensarnos como sociedad, con la esperanza que de esta crisis pueda resurgir un espíritu comunitario capaz de superar los errores del pasado.