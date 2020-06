Ya estoy ready para celebrar

Hoy en día resulta difícil imaginar cómo será todo, incluso el turismo en las playas, en la época post-pandemia.

Desde que el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunciara el arribo de forma paulatina a las fases post Covid-19 las redes sociales de los usuarios cubanos protagonizaron una “explosión” de publicaciones positivas y optimistas pues significa que poco a poco se regresa a la normalidad. Sin embargo algunos interpretaron erróneamente el significado de paulatino y las calles de algunos territorios yumurinos a pesar de no conocer cuando entrarán en vigor las mencionadas fases, consideran que no existe ningún peligro al desatender o minimizar las prácticas para minimizar el contagio.

Uno de mis antiguos compañeros de clases, del municipio Jagüey Grande, compartió en su historia de Facebook una instantánea con ropa perfecta para disfrutar del mar: “Estoy ready, ya me puse en la tercera fase”. Y resulta que en sureño municipio a pesar de no reportar casos positivos durante un largo periodo ciertas personas asumen que no existe riesgo y se reúnen en parques y zonas públicas para compartir tanto en horario diurno como nocturno, transitan por las arterias principales sin nasobuco, realizan viajes familiares a las playas de la Ciénaga de Zapata, y “acampan” fuera de las tiendas para mantener la cola que posibilitará la compra de un producto que ni se encuentra físicamente en los almacenes.

Quizás la idiosincrasia de los nacidos en esta Isla de amantes de las fiestas y del intercambio familiar, así como de la necesidad de mantener llena dentro de las posibilidades las estanterías de alimentos o productos de aseo constituyan los principales motivos para presenciar cierto desprecio por la salud.

Cierto es que los meses de julio y agosto se convierten en aliados absolutos de las playas, piscinas y otros centros vacacionales, sin embargo junto a ellos regresan con mayor fuerza otras afecciones como el dengue, que aunque es archiconocido por los cubanos, no cuenta con una vacuna y puede afectar con mayor profundidad la situación epidemiológica del país por lo que ahora más que nunca debemos respetar las medidas sanitarias y actuar con responsabilidad para cuidar a los nuestros y a nosotros mismos.

Indudablemente nos encontramos ansiosos por regresar a las rutinas de trabajo o estudio, mas las pequeñas acciones no deben dañar de manera significativa lo que por meses ha costado conservar. Respetemos las consideraciones de la dirección del país para la escalonada recuperación y pronto estaremos ready para la celebración y el abrazo gigante que representará el control de la Covid-19.