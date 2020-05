Yenigladys: disparos con valor olímpico

La monarca continental, al centro, acompañada de la brasileña Débora (izquierda) y la colombiana Restrepo.





Todo el mundo cae, pero solo los mejores se levantan, leí, hace varios años, en un artículo literario. Del aforismo me acordé al dialogar con Yenigladys Suárez Echevarría, atleta discapacitada y monarca parapanamericana de tiro deportivo en los Juegos Continentales de Lima-2019.

Siguiendo los pesos de su madre, Eloína Echevarría, Gloria Deportiva, amó y ama por mucho el atletismo, pero a los 15 de edad –septiembre de 2003- un lamentable accidente la alejó definitivamente de tal predilección. Al realizar ejercicios con pesas, sobre una plataforma desnivelada, perdió la estabilidad, cayó y se dañó la médula.

La reina de tiro deportivo con su progenitora, Eloína Echevarría.

Sucedió cuando apenas comenzaba a cosechar éxitos en el área de saltos de longitud y triple, en las que obtuvo alentadores y progresivos resultados en las categorías pioneril, escolar y de cadete.

Con voz juvenil, si bien desde hace algún tiempo dejó atrás ese ciclo de su vida, narró aquellas etapas iniciales.

“Debuté en la gimnasia musical, pero pronto la deseché por el deporte rey, aunque mi madre no quería que incursionara en él, al afrontar ella inconvenientes de diversa índole en su carrera deportiva. No deseaba que me ocurriera algo similar.

“Es un deporte de marcada consagración y sacrificio, hay que dejar a un lado muñecas, juegos, fiestas, paseos y habituales descansos. Además de otros escollos, requiere ser especial. Exige por encima de lo que puedes darle, pero debes hacerlo para lograr cuanto aspiras, siempre a lo más alto”, dijo la también ingeniera industrial desde el 2013 (curso por encuentros), en la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos.

Sin caer en el plano sensitivo de su actual situación física, el que soslaya y se entrega en cuerpo y alma para vencer, no puede obviarse el alcance de su reto, a tiro de valor.

A Eloína no le quedó más remedio que aceptar el ‘atrevimiento’ de su hija, natural, como ella, de Pedro Betancourt.

Comenzó su vida deportiva con la gimnasia rítmica bajo la tutela de la profesora Gudelia, y en el propio Ateneo Deportivo también dio los primeros saltos y carreras guiada por Agnorys, prosiguió con su padre, Marcelo Suárez, y concluyó con Eloína desde séptimo hasta noveno grados. Ellos la vieron ascender con su apoyo.

Su mejor estirón fue de 5,91 metros, si bien en los entrenamientos llegó hasta los 6,00m. Se dice que tenía para más.

Transcurría junio de 2003, con edad escolar (14-15 años) cuando la heroica tierra de Santiago de Cuba la vio ‘volar bajito’ y alcanzar presea de oro con record de puntuación en el combinado-C (saltos largo, triple y 100 metros lisos.

“Un mes después, en idéntica urbe y categoría, me llamaron a competir entre cadetes, y no los hice quedar mal al ubicarme tras la ganadora en la citada especialidad de salto”. En 100 m llegó sexta en la final”.

Por su progresiva actuación la protagonista fue observada con atención desde bien temprano por los entrenadores, y terminada esta última actuación ingresó en la preselección nacional hasta el citado suceso que quebró sus aspiraciones.

De sonrisa de cubre su rostro cuando recuerda que desde muy pequeña acompañaba a la madre a la pista del Estadio Panamericano, y así conoció a otras estrellas del deporte cubano como Javier Sotomayor, Iván Pedroso y a Ana Fidelia Quirós. “Disfrutaba verlos correr, saltar y burlar barreras. ¿Qué iba a ser yo?: deportista”.

VOLUNTAD A TODA PRUEBA

Largo le resultó el trayecto hasta la reincorporación de la reina parapanamericana al deporte tras su accidente. El factor psicológico dañó su disposición, hasta que, ingresada en el Hospital Julito Díaz, de La Habana, reaccionó positivamente, y de nuevo “la luz de la esperanza llegó a mi persona. Me convencí de que la vida seguía.

“Quería ser jugadora de tenis de mesa –rechazaba el atletismo-, pero no hallaba entrenador, y fue así como me propusieron el tiro deportivo. Al principio fue embullo, pero poco a poco comenzó a gustarme, hasta que por los resultados, sobre todo en pistola, la preferida, fui llamada al equipo nacional.

“En noviembre de 2018 la prueba de fuego. Asistí al clasificatorio Abierto de Cali, Colombia, y obtuve el boleto para acudir a la cita peruana al ganar en pistola a 10 metros (p-2) y ocupar el quinto lugar en el P-3, a 25 m. Los Panamericanos de Lima estaban a mi alcance. Luego, a principios de 2019, volví al país sudamericano, y la competencia me reservó un par de preseas doradas en el P-3 y el P-4..

Su rostro aún se alegra al recordar que su Himno cerró la justa en el Parapanamericano con su oro en la prueba del P-2, luego de pasar segunda a la final con 534 puntos. Por el título sumó 227,4 unidades, mejor que la brasileña Débora Rodríguez (226,1) y la colombiana María Restrepo (203,6). Asombró, sus escoltas eran favoritas. Logró, además, bronce a distancia de 25 m.

“Ahora habrá que buscar el boleto para Tokio-2021, en la propia capital peruana. Habrá que enfrentar a ucranianas, iraníes, chinas y de otros países con calidad, pero me preparo en casa, aquí en el barrio de Peñas Altas, pese al coronavirus, tanto física como técnicamente. Nos cuidamos en familia, teniendo bien presente la cita de los cinco aros”.

Agradeció la monarca parapanamericana a sus entrenadores de tiro deportivo, Elizabeth Fernández, Carlos Menocal y al actual, Lisinio F. Méndez, este último quien la condujo al título en Lima.